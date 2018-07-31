Обнаруженное в Бердянске авто убийцы ветерана АТО может быть заминировано – СМИ (фото)

На данный момент место, где припаркован автомобиль, оцеплено полицией, госномер машины совпадает с тем, что ранее называли очевидцы.

Красный автомобиль «Таврия», на котором, по словам очевидцев, скрылись двое нападавших на экс-бойца АТО Виталия Олешко, может быть заминирован.

Как сообщает бердянское издание pro.berdyansk.biz, автомобиль был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской, недалеко от детского сада "Сказка".

Отмечается, что госномер автомобиля совпадает с тем, что называли очевидцы. На данный момент место, где припаркован автомобиль, оцеплено полицией. Есть подозрение, что машина заминирована, полиция ждет бригаду минеров.

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Ранее это же издание со ссылкой на очевидцев сообщало, что двое людей приехали на красном автомобиле, предположительно марки Таврия, вошли во двор и выстрелили в спину Олешко. По предварительной информации, номер автомобиля, на котором приехали нападавшие – АР8673.

На территории Запорожской и Донецкой областей введен план перехвата "Сирена" для задержания преступника.

Как рассказал УНИАН представитель УСБУ в Запорожской области, Олешко застрелили во дворе его дома - неизвестный выстрелил ему в спину предварительно из охотничьего ружья. Кроме того, как стало известно УНИАН, в последнее время в адрес погибшего поступали угрозы. Отметим, что Олешко был организатором многих акций протеста под стенами Запорожской ОГА. В частности, он с другими бойцами АТО обвинял руководство области в непрозрачном выделении земельных участков военнослужащим.