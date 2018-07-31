Смертельное ДТП с военными на Львовщине: один из пострадавших в аварии скончался в больнице

Медики более двух недель боролись за жизнь военнослужащего из Каменца-Подольского.

В львовском госпитале после двух недель борьбы за жизнь скончался военнослужащий из Каменца-Подольского Владимир Откидич, который пострадал в результате ДТП, произошедшего 13 июля на Львовщине. Он стал третьей жертвой смертельной аварии.

Как сообщил на своей странице в Facebook городской глава Каменца-Подольского Михаил Симашкевич, Откидич был учником АТО, в частности, принимал участие в обороне Донецкого аэропорта.

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"После длительного пребывания в госпитале после ДТП, к сожалению, умер военнослужащий нашего города, защитник Донецкого аэропорта Владимир Откидич", - написал Симашкевич.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в пригороде Львова во время столкновения микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda погибли двое человек, еще трое получили травмы.

Позже в Министерстве обороны Украины сообщили, что во время ДТП погибли двое военнослужащих Самборского гарнизона (Львовская область), еще двое военных этого гарнизона получили травмы.

В тот же день Симашкевич написал, что один из пострадавших - майор Владимир Откидич. Его в тяжелом состоянии доставили в Львовский военный госпиталь.