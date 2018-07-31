На Житомирщине задержали 13-летнего рома, подозреваемого в изнасиловании и избиении до смерти женщины

После преступления парень поспешно выехал за пределы области и скрывался на Житомирщине.

На Житомирщине правоохранители задержали подростка ромской национальности, который подозревается в изнасиловании и избиении до смерти жительницы Черкащины.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Черкасской области, полицейские установили местонахождение лица, которое причастно к избиению и изнасилованию жительницы Тального Черкасской области.

«Им оказался 13-летний житель Житомирской области, представитель одной из народностей, который вместе с семьей временно проживает в Тальном. Его нашли оперативники на территории Житомирской области, где он скрывался у родных», - отмечают в полиции.

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Там также уточнили, что около двух недель назад в дежурную часть Тальновского отделения полиции поступило сообщение, что в Центральную районную больницу города Тальное доставлена местная жительница с телесными повреждениями и с признаками изнасилования, в тот же день дня от полученных травм женщина скончалась.

К раскрытию данного уголовного правонарушения кроме правоохранителей Тальновского отделения полиции были привлечены сотрудники управления уголовного розыска. Полицейские успели пообщаться с потерпевшей и установили личность, которая могла быть причастна к совершению преступления. Им оказался 13-летний подросток.

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Как узнал корреспондент УНИАН от коллег, подросток является ромом. Как выяснили полицейские, вместе с семьей после преступления подросток поспешно выехал за пределы Черкасской области. 13-летний участник происшествия скрывался от правоохранителей в одном из райцентров Житомирской области у бабушки. Отец, мать и старший брат подозреваемого скрывались в одном из сел Винницкой области. Накануне их пригласили в Тальновское отделение полиции. Сейчас 13-летний парень признал, что имел с женщиной половой акт, избил ее и едва живой оставил в кустах. Полицейские проверяют причастность к данному уголовному правонарушению других членов семьи несовершеннолетнего.

По данному факту следователями Тальновского отделения полиции открыт ряд уголовных производств по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине офицер подстрелил дежурного по части.