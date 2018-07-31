На Житомирщине офицер подстрелил дежурного по части

Офицер - помощник дежурного части, действуя по неосторожности, произвел несанкционированный выстрел из закрепленного за ним пистолета Макарова.

В Житомирской области открыто уголовное производство в отношении военного, который по неосторожности подстрелил дежурного по части.

Как сообщил и.о. военного прокурора Житомирского гарнизона, майор юстиции Алексей Рыхлюк, событие имело место еще 29 июля.

«Находясь в суточном наряде, офицер - помощник дежурного части, действуя по неосторожности, в нарушение правил обращения с оружием, произвел несанкционированный выстрел из закрепленного за ним пистолета Макарова», - сказал он.

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В результате выстрела дежурный по части получил огнестрельное ранение в ногу.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту нарушения военнослужащим правил обращения с оружием (ч. 1 ст. 414 УК Украины - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Досудебное расследование осуществляется органами Национальной полиции.