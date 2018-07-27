В Черновицкой области микроавтобус столкнулся с поездом: двое погибших, еще 5 госпитализированы

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров. 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути.

В Черновицкой области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом погибли два человека, еще пятеро - госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в селе Мамаевцы Кицманского района.

Отмечается, что в 17.27 в полицию поступило сообщение о столкновении поезда и микроавтобуса «Мерседес Спринтер».

"Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации на переезде работали световые и звуковые сигналы", - говорится в сообщении.

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Известно, что на момент, когда произошло ДТП, в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров - работников одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензии на внутренние перевозки пассажиров.

Водитель микроавтобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. На месте ДТП проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее в Виннице столкнулись три легковушки, микроавтобус и грузовик.