Девочка, которую насмерть сбил Hummer в Киеве, была гражданкой России - СМИ

Водитель протащил девочку 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер.

Девочка, которая погибла в результате аварии на бульваре Леси Украинки в Киеве, была гражданкой России.

Об этом сообщает ТСН.uа, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Как сообщалось, в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил на смерть ребенка и пытался скрыться. Девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный. Водитель протащил девочку 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер.

Сразу после аварии водитель пытался скрыться. Полиция задержала его. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения. Задержанному объявили о подозрении.