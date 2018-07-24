ДТП с 10 погибшими на Житомирщине: экспертиза выявила неисправность тормозов у маршрутки

Владелец маршрутки, который находится под следствием, с результатами экспертизы не согласен.

Экспертиза технического состояния маршрутки, которая 20 июля попала в смертельное ДТП на Житомирщине, установила, что тормозная система была в неисправном состоянии.

Об этом во время заседания в Королевском районном суде Житомира, где выбирали меру пресечения владельцу маршрутки, заявил прокурор Сергей Глазунов, передает "Громадське радио".

«На сегодня, согласно проведенной экспертизе технического состояния автомобиля, установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УК украины (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)», — заявил прокурор.

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Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован.

Владелец автобуса Петр Луцик с выводами экспертизы не согласен. В ДТП он обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.

«Вмешательства в тормозную систему нет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны (не помню когда), не перепаяны. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может он уснул, может какие-то еще обстоятельства. Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его», — заявил в суде подозреваемый.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Королевский районный суд Житомира отправил под домашний арест Петра Луцика – владельца маршрутки «Киев-Ровно», которая попала в ДТП.

Напомним, утром 20 июля на автодороге Киев-Чоп возле с. Глубочицы Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 9 были госпитализированы.