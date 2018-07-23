В Мариуполе обнаружили авто боевика с взрывчаткой (фото)
16:15, 23 июля 2018Происшествия
438 0
Из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие.
Общий вес тротиловых шашек составляет один килограмм / фото пресс-центр СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила взрывчатку в автомобиле в одном из гаражных кооперативов Мариуполя.
Читайте такжеСБУ разоблачила на систематических взятках инспектора Одесской таможни (фото)
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, добавили в СБУ.
фото пресс-центр СБУ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter