В Мариуполе обнаружили авто боевика с взрывчаткой (фото)

Из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие.

Служба безопасности Украины обнаружила взрывчатку в автомобиле в одном из гаражных кооперативов Мариуполя.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, добавили в СБУ.