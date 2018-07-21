В Ривне при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб военный (видео)

Еще один военный, пассажир микроавтобуса, травмирован.

В Ривне при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб военнослужащий, еще один военный травмирован.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 июля, около двух часов ночи.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ривненского района, управляя автомобилем Volkswagen Т4 по неустановленным причины въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части.

В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Пассажир автомобиля, 35-летний житель Ривне с травмами госпитализирован в военный госпиталь.

Оба участника ДТП - военнослужащие, находившиеся не на службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса.