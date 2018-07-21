Жуткое ДТП на Житомирщине: полиция установила личности всех погибших, среди них - граждане России и Грузии

Среди 10 погибших - трое несовершеннолетних и трое иностранцев (двое граждан России и один Грузии).

Полиция установила личности всех погибших в результате жуткого ДТП, произошедшего 20 июля на трассе Киев-Чоп вблизи Житомира.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирщины, среди 10 погибших -трое несовершеннолетних и трое иностранцев (двое граждан России и один Грузии).

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Так, среди погибших:

житель г. Ровно, 1978. г.р. (водитель маршрутного автобуса);

женщина, 1995 г.р., жительница г. Ровно;

жительница г. Киева (уроженка Ровенщины), 1958 г.р.;

жительница г. Киев, 1964 г.р;

житель с.Гульска Новоград-Волынского района, 2004 г.р.;

мальчик, 2002 г.р., житель г. Новограда-Волынского Житомирской области;

жительница г. Новая Каховка Херсонской области, 1944 г.р.;

девочка, 2010 г.р., гражданка России;

женщина, 1984 г.р., гражданка России;

гражданин Грузии, 1962 г.р.

Также отмечается, что среди пострадавших - двое детей: девочка 2007 года рождения с. Гульска Новоград-Волынского района и десятилетний мальчик из России. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы.

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"Также в медицинские учреждения г. Житомира доставлены: житель пгт Ружина, 1993 г.р., житель г. Новограда-Волынского, 1963 г.р., житель г. Коростеня, 1992 г.р., жительница с. Гульска Новоград-Волынского района, 1999 г.р., жительница с.Гульска, Новоград-Волынского района, 1980 г.р., жительница г. Новограда-Волынского, 1975 г.р., житель г. Ровно (возраст устанавливается)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 июля, около 10.40 на автодороге Киев – Чоп возле с. Глубочицы Житомирского района в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев – Ровно» и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.