"Девушка метров 10 еще переворачивалась по асфальту": очевидец рассказал ужасающие подробности ДТП на Житомирщине

По словам очевидца, выпавшая из автобуса девушка еще около 10 минут подавала признаки жизни.

Девушка, которая выпала из маршрутки на дорогу во время ДТП с 10-ю погибшими в Житомирской области, ещё 10 метров переворачивалась по асфальту после падения и погибла не сразу.

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Об этом сообщил очевидец аварии Николай, его рассказ опубликовал администратор сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов. Согласно рассказу, в момент аварии Николай находился на парковке заправки, возле которой произошло ДТП, и помогал вытащить из автобуса пострадавших.

"Я там был минут 40. С того, как смяло бус, видно было не много, пытались вытащить мальчика, остальных сильно зажало. Никто признаков жизни не подавал, все кто сидел возле водителя и первый ряд за ним, похоже, погибли мгновенно. Девушка, которая выпала с буса, метров десять еще по асфальту переворачивалась, но первые 10 минут еще была жива. Я вытянул девочку, ребенка, и помог сломать последний ряд сидений, чтобы остальные смогли выбраться", - рассказал очевидец.

Он также отметил, что грузовик не стоял, как сообщают некоторые свидетели аварии, а ехал. По его словам после столкновение фура протащила микроавтобус еще на метров 20-30 вперед.

Как сообщал УНИАН, 20 июля, около 10.40 на автодороге Киев – Чоп возле с. Глубочицы Житомирского района в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев – Ровно» и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.