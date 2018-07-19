В Кривом Роге уволили охранника, который набросился на журналиста со словами "хохлы о**ели" и "я русский бл*"

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник рассказал, что уволенный Юрий Островский возглавляет «милитаристскую пророссийскую группировку "Зубр"».

Чиновник криворожского коммунального предприятия «Скоростной трамвай» Юрий Островский, который причастен к конфликту с журналистом, уволен с работы.

Информацию об этом Радио Свобода в четверг подтвердил сам Островский.

По его словам, до сих пор он занимал должность заместителя службы охраны предприятия, но в четверг написал заявление на увольнение по собственному желанию. Как уточнил Юрий Островский, ему «предложили так сделать».

В то же время, по словам экс-чиновника, он не признает себя виновным в конфликте и не считает, что инцидент имел национальную подоплеку. Он сообщил, что сознательно спровоцировал конфликт, чтобы «помешать неизвестным лицам попасть на территорию стратегически важного объекта». Подтверждение того, что это журналисты, - отметил Юрий Островский, у него не было: съемку они вели не на профессиональную аппаратуру, а на мобильные телефоны.

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«Я ни в чем не виноват. Пусть даже провокационными методами, я отбил нападение на объект, проникновение на объект посторонних лиц. Есть задачи обеспечения безопасности, задачи безопасности инфраструктуры города, и я его выполнил», – сказал Юрий Островский.

18 июля в Кривом Роге на территории коммунального предприятия «Скоростной трамвай» произошло нападение на фотокорреспондента информационного портала «Первый Криворожский» Николая Чирву, когда тот пытался собрать информацию о жестоком обращении с бездомными собаками на территории КП. По предварительным данным, нападающим был работник предприятия, который представился как заместитель начальника охраны. По данным очевидцев, он допустил грубые высказывания, употребив слово «хохлы», и ударил журналиста в лицо.

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Полиция открыла уголовное производство по статье «легкие телесные повреждения».

Редакция информационного портала «Первый Криворожский» заявила, что расценивает инцидент «как препятствование журналистской деятельности», а также обратилась в СБУ, отметив, что «в словах и действиях нападающего усматривается элемент разжигания национальной розни (статья 161 Уголовного кодекса Украины)».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко по поводу этого инцидента заявил, что отсутствие наказаний за предыдущие атаки поощряет «культуру разборок» с журналистами.

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник сообщил, что Юрий Островский возглавляет «милитаристскую пророссийскую группировку "Зубр"».