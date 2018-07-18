Лобовое столкновение: в результате кровавого ДТП в столице погибло два человека (фото)

Ещё двоих с травмами госпитализировали в больницу.

Утром на улице Саперно-Слободской в Киеве произошло ДТП: столкнулись автомобили Mercedes и Daewoo Lanos.

Как сообщили в отделе комуникации полиции Киева, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где "лоб в лоб" столкнулся с Lanos.

В результате столкновения водитель и пасажир Daewoo получили травмы несовместимые с жизнью. Ещё два человека, пасажир и водитель Mercedes, госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в ДТП под Львовом погибли двое военных, еще три человека травмированы.