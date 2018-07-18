Лобовое столкновение: в результате кровавого ДТП в столице погибло два человека (фото)
13:59, 18 июля 2018Происшествия
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Ещё двоих с травмами госпитализировали в больницу.
В Киеве в результате ДТП погибло два человека / фото kyiv.npu.gov.ua
Утром на улице Саперно-Слободской в Киеве произошло ДТП: столкнулись автомобили Mercedes и Daewoo Lanos.
Как сообщили в отделе комуникации полиции Киева, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где "лоб в лоб" столкнулся с Lanos.
В результате столкновения водитель и пасажир Daewoo получили травмы несовместимые с жизнью. Ещё два человека, пасажир и водитель Mercedes, госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.
Еще два человека в результате ДТП получили травмы, из госпитализировали / фото kyiv.npu.gov.ua
По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.
Как сообщал УНИАН, 13 июля в ДТП под Львовом погибли двое военных, еще три человека травмированы.
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