Воры и насильник: в Одессе из колонии сбежали трое заключенных (фото)
10:11, 17 июля 2018Происшествия
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Сбежали двое осужденных за кражи и один - за развращение несовершеннолетней.
Осужденные сбежали примерно в четыре часа утра / фото: Нацполиция
Из одесской колонии общего режима №51 сегодня утром сбежали трое осужденных.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции города.
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Осужденные сбежали примерно в четыре часа утра. На свободе оказались Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспись 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк 1992 года рождения.
Запорожан осужден за незаконное проникновение в жилище и кражу, Куспись - за кражу, Загорняк - по удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении несовершеннолетнего. Полиция разыскивает беглецов.
Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-летний парень угнал папин BMW, врезался в Tesla и попытался сбежать.
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