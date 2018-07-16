Кошек и котят избивали палками и рубили лопатами: в Харькове напали на мини-приют для животных (фото)

Погибших животных полицейские забрали на экспертизу.

15 июля ночью в Харькове неизвестные ворвались в мини-приют для животных и порубили кошек и котят.

Об этом сообщила харьковская зоозащитница Марина Суркова на своей странице в Facebook. По ее словам, в тот момент хозяйки заведения не было на месте.

Животных неизвестные избивали палками и рубили лопатами. По словам хозяйки приюта Елены Тарасовой, сделать это могли только подростки.

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"Я подозреваю подростков, которые живут неподалеку. Они часто лазили по моему двору в мое отсутствие, гладили котят, заходили в дом, все время что-то высматривали. Соседи у нас все адекватные, мои животные никому не мешают, противников приюта нет", - рассказала 057 Тарасова.

Хозяйка приюта добавила, что этой зимой уже был похожий случай. Тогда неизвестные избили до полусмерти собаку и двух ее щенков. Собаку подлечили, а щенки сбежали из приюта и не вернулись.

В данный момент полиция решает вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований. Погибших животных полицейские забрали на экспертизу.

"Мы провели два осмотра. Во время второго уже собрали все необходимые материалы, сняли отпечатки пальцев", - рассказала пресс-офицер Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обстреливают приют для животных - двух собак нашли в ужасном состоянии.