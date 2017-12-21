В Киеве неизвестные обстреливают приют для животных - двух собак нашли в ужасном состоянии

В Пирогово, что в столице, неизвестные обстреливают из ружей приют для животных SOS Animal. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Как рассказали в приюте, за месяц уже четыре раза приезжали неизвестные на белом микроавтобусе и устраивали стрельбу прямо под заведением. На вопрос о том, что они делают, отвечали, что "стреляют по крысах".

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"Также приезжают еще несколько машин марок Opel темно-бордового цвета и BMW на польской регистрации. На автомобилях включаются фары и начинается стрельба в 10 шагах от дверей приюта", - говорится в сообщении.

В приюте говорят, что из-за стрельбы вызвали полицию, но сюда она так и не доезжает. Также якобы и обращение в КГГА ничего не дало.

Кроме того, работники приюта рассказали, что после очередного обстрела нашли двух собак в ужасном состоянии, с выбитыми глазами.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве догхантеры рассыпали отраву у детского сада, жителей просили быть бдительными.