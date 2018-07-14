В Харькове по подозрению в торговле оружием задержан бывший военнослужащий - полиция

Бывший военнослужащий продал гражданину 4 гранаты РГД-5, 8 гранатометов РПГ-7, 1000 патронов различного калибра, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ.

В Харькове по подозрению в торговле оружием задержали бывшего военнослужащего.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, мужчину задержали вчера, 13 июля.

По сведениям полиции, бывший военнослужащий сбыл гражданину 4 гранаты РГД-5, 8 гранатометов РПГ-7, 1000 патронов различного калибра, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ. За оружие мужчина получил 70 тыс. грн.

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Оперативные следственные действия проводились следственным отделом Отдела спецполиции в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.