Смерть сына экс-нардепа в Киеве: появилось видео с камер наблюдения

Телефон перемещался еще несколько часов после гибели владельца.

Появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали сына экс-нардепа Дмитрия Ржавского незадолго до его гибели в Киеве 30 июня.

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"30 июня он поехал за абрикосами, потом завез семью домой, чмокнул жену в щечку и поехал сюда. А в три часа дня, как сказали врачи, он уже погиб. Денег здесь Дима особых не держал. Жил нормальной жизнью, не зарабатывал больших денег, машин дорогих не имел. Обычная семья, четверо детей. Строил небольшой дом", — рассказал "Обозревателю" Александр Ржавский.

На видео, предоставленном родственниками погибшего, можно увидеть, что телефон перемещался еще несколько часов после гибели владельца.

Отметим, изначально в полиции называли основной версией случившегося самоубийство.

2 июля сообщалось, что старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия нашли мертвым. Тело бизнесмена обнаружили на территории базы, которую арендует его фирма "Блиц-инвест", занимающаяся производством гидроизоляционных материалов. У мужчины было перерезано горло и вены. Рядом лежал сломанный канцелярский нож.

Александр Ржавский - политический деятель, кандидат в президенты Украины в 1999 и 2004 годах, депутат Верховной Рады Украины III созыва. Председатель Всеукраинского политического объединения "Єдина родина". Президент Всеукраинского благотворительного фонда "Єдність".