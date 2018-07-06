Избили монтировкой по голове и подожгли: в Одесской области жестоко убили мужчину

Жестокое убийство 37-летнего мужчины произошло в районном центре Болград.

В Одесской области задержаны двое подозреваемых в убийстве и поджоге мужчины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в четверг, 5 июля, правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в том, что в районном центре Болград жестоко убили 37-летнего мужчину.

Читайте такжеВесь лифт залит кровью: в Киеве жестоко убили женщину (фото)

«Ему нанесли многочисленные удары металлической монтировкой по голове, в результате чего мужчина скончался. Затем они подожгли тело жертвы», - рассказали в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Болградского отдела полиции.

Измаильская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщал УНИАН, в Одессе завершено расследование в отношении мужчины, который подозревается в убийстве и обезглавливании молодой женщины в феврале этого года.