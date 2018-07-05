В Николаеве бродячий пес вцепился в лицо 4-летнему мальчику

По словам родственницы, малыш просто стоял возле подъезда в ожидании родителей.

В среду, 4 июля, на ул. Казарского в Николаеве бездомный пес напал на четырехлетнего ребенка.

Читайте такжеВ Одессе уволили учительницу, собака которой загрызла на улице кошку

Об этом сообщила тетя пострадавшего мальчика Юлия Чепурко, передают "Новости N".

По ее словам, малыш просто стоял возле подъезда в ожидании родителей, когда бродячая собака вцепилась ему в лицо. В результате у мальчика раны на щеках и голове.

Как сообщал УНИАН, в городе Чугуев на Харьковщине лиса напала на мужчину прямо во дворе. Он возился во дворе, животное подбежало сзади и бросилось на него.