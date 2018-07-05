В Николаеве бродячий пес вцепился в лицо 4-летнему мальчику
12:58, 05 июля 2018Происшествия
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По словам родственницы, малыш просто стоял возле подъезда в ожидании родителей.
У мальчика раны на щеках и голове / фото sobakadoma.ru
В среду, 4 июля, на ул. Казарского в Николаеве бездомный пес напал на четырехлетнего ребенка.
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Об этом сообщила тетя пострадавшего мальчика Юлия Чепурко, передают "Новости N".
По ее словам, малыш просто стоял возле подъезда в ожидании родителей, когда бродячая собака вцепилась ему в лицо. В результате у мальчика раны на щеках и голове.
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