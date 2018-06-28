Полиция задержала похитителей сына ливийского дипломата (фото)

Злоумышленниками оказались двое граждан Египта, а мотивом преступления стал выкуп.

В Киеве правоохранители задержали двух граждан Египта - похитителей сына работника дипломатического учреждения, гражданина республики Ливия.

Читайте такжеВ тройное ДТП под Львовом попал посол Швейцарии в Украине (видео)

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет заключения», - отметил Крищенко.

«В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, которые проживают на территории Украины несколько лет», - рассказал начальник столичного главка.

По его словам, задержанные отказались давать какие-либо пояснения. В настоящее время их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения.

«Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями потерпевшего», - сказал Крищенко.

Следователи расследуют два уголовных производства: по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сигнал о похищении мужчины на улице Тургеневской поступил от свидетелей 25 июня. В столице ввели план «Перехват». Злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Golf темно-синего цвета.

В тот же день в Дарницком районе Киева полицейские нашли пострадавшего, у которого были телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.