В Николаеве утонула 14-летняя девушка, которая на спор прыгнула с пирса

Тело девушки удалось найти только через час после вызова спасателей.

В Николаеве на реке Южный Буг погибла 14-летняя девушка, прыгнув с пирса для швартовки яхт.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в понедельник, 25 июня, в 11:19. Как отметили в ГСЧС, девушка отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями.

"На предложение подростка пойти прыгнуть с пирса отозвалась, но сообщила, что не умеет плавать. Сначала села на край пирса, но все же решилась и прыгнула в воду. Почти сразу девушка пошла на дно. Люди, которые видели это, позвонили по экстренным номерам", - рассказали спасатели.

Тело ребенка удалось найти и достать из воды только в 12:10. Медики констатировали смерть подростка.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области в акватории Черного моря сегодня найдено тело 10-летнего ребенка, который утонул 18 июня.