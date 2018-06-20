В Одесской области в море нашли тело утонувшего 10-летнего мальчика

Поиски воспитанника Килийской детской юношеской спортивной школы, который исчез на море во время отдыха, велись в течение двух суток.

В Одесской области в акватории Черного моря сегодня найдено тело 10-летнего ребенка, утонувшего 18 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в течение двух суток велись розыски воспитанника Килийской детской юношеской спортивной школы, который исчез на море во время отдыха. В поисках принимали участие спасатели, Нацполиция, представителей местных органов власти и местные жители.

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«20 июня в 14:05 местным населением обнаружено тело в районе базы отдыха «Дачия», на расстоянии 2 метров от береговой линии. Личным составом водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения тело подростка изъято на берег. Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются», - отметили в главке.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в селе Приморское Килийского района Одесской области в Черном море пропал 10-летний мальчик. К спасателям обратилась тренер баскетбольной команды детско-юношеской спортивной школы города Килия. Заявительница рассказала, что она с командой в составе 32 ребенка приехала на один день на отдых в Приморское.

Когда все дети вышли из воды, взрослые увидели 10-летнего мальчика, который остался на косе. Тренер зашла в воду и начала движение в сторону ребенка, однако волна накрыла ребенка с головой, и он исчез под водой.