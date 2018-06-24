В Днепропетровской области в результате ДТП погибли три человека (фото)
В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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ДТП произошло сегодня днем на автодороге Днепр-Кобыляки неподалёку от поселка Обуховка Днепровского района.
Прибывшие на место происшествия спасатели, установили, что, вероятно, не справившись с управлением, водитель автомобиля ЗАЗ Vida столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения.
На момент аварии в автомобиле находились три человека: двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое умерли.
Подразделением ГСЧС с помощью спецоборудования были изъяты тела погибших из конструкций искореженного автомобиля.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, в результате ДТП в Полтавской области погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок"Александра Вилкула Сергей Маркаев. Авария произошла на дороге "Киев-Харьков".