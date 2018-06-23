В ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула (фото)

Сейчас открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

В результате ДТП на Полтавщине погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Сергей Маркаев. Авария произошла на дороге "Киев-Харьков". Погибший был консультантом нардепа Александра Вилкула.

О ДТП сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

"В Великобагачанском районе произошло ДТП, где столкнулись автомобиль «Хюндай» с грузовым автомобилем "Даф". В результате столкновения водитель, находившийся в автомобиле "Хюндай" погиб на месте ДТП. При погибшем было удостоверение консультанта народного депутата", – рассказали в полиции Полтавщины.

На своей странице в Facebook народный депутат Александр Вилкул подтвердил информацию, что в ДТП погиб Сергей Маркаєв. Согласно данным на сайте Верховной Рады, Маркаев у народного депутата помощником-консультантом на общественных началах.

Сейчас открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.