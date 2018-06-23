В Тернопольской области произошел взрыв емкостей с биоэтанолом
В Тернопольской области, в городе Збараж, произошел взрыв емкостей с биоэтанолом. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информацию о пожаре спасатели получили около 18.15.
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На вызов оперативно направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС в Тернопольской области.
По прибытии спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара.
В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 спасателя.
Принимаются меры по предотвращению распространения огня на жилой сектор.
Осуществлена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных рядом.
Жертв и пострадавших нет.
Дополнительно на место пожара направлен один пожарный поезд.