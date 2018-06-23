На Киевщине сотрудники СБУ обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

Замаскированная палатка находилась в лесопосадке возле одного из сел в Бориспольском районе.

На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности, замаскированная палатка находилась в лесопосадке на глубине одного метра неподалеку одного из сел в Бориспольском районе.

«Вблизи схрона на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили нанесены краской соответствующие отметки, которые помогли бы злоумышленникам найти место убежища», - отмечается в сообщении.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 12 гранат РГД-5, одну гранату РГО, 66 гранатометных выстрелов к подствольного гранатомета, 3 гранатомета РПГ-22, 15 РПГ-7, один РПГ-18, 17 мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, 2 запалы к УЗРГМ, 20 маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть 40-мм освещаемых патронов и один сигнальный патрон.

Главное следственное управление СБУ по данному факту открыло уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления организаторов тайника и путей поступления средств поражения на территорию столичного региона, добавили в СБУ.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина подорвал себя в прямом эфире (фото, видео)

Кроме того по сообщению ГСЧС в самом Киеве на Лысой горе обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны.

"Во время плановой проверки территории урочища Лысая гора в Голосеевском районе, работниками первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования было обнаружено минометную мину АС-76 мм, времен Второй мировой войны", — сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пиротехники уничтожили боеприпас на полигоне.

Отметим, с начала года на территории города Киева изъяли и уничтожили 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.