На Львовщине лобовая ДТП заблокировала трассу на Польшу (фото)

В соцсетях сообщают о километровых пробках возле Грибовичей и Дублян.

На мосту между населенными пунктами Малехов и Грибовичи на Львовщине столкнулись две легковушки. От удара оба автомобиля развернуло так, что они перегородили дорогу, в результате чего было заблокировано движение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Авария на мосту между Малеховом и Грибовичами, движение парализовано! Присутствуют ГСЧС и скорые, все объезжают через Дубляны. По информации, все живы. Также свидетели отмечают, что водитель девятки вилетел на встречную", - написал депутат.

Пользователи соцсетей сообщают, что километровые пробки образовались и у места аварии, и возле Дублян, через которые пытаются объехать место ДТП.

Как сообщал УНИАН, 21 июня на трассе Киев-Харьков у поворота на город Березань Киевской области столкнулись автобус и внедорожник Mercedes. В результате аварии у автобуса снесло переднюю часть кузова, внедорожник отлетел на десяток метров от места столкновения и врезался в отбойник.