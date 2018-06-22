Ночью в Киеве на Осокорках сгорел целый ряд торговых киосков: очевидцы говорят о поджоге (фото, видео)

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

В Киеве недалеко от станции метро «Осокорки» произошел масштабный пожар в торговых рядах.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре на ул. Срибнокильской поступило 22 июня в 02:55.

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«На место происшествия сразу же были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горят киоски на площади 150 кв. м. Не теряя времени, огнеборцы сразу же приступили к тушению пожара. В 03:42 бойцы локализовали пожар, а в 04:07 – ликвидировали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом киоски.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Журналист Александр Марущак сообщил на своей странице в Facebook со ссылкой на очевидцев, что ночью трое мужчин в масках забросали киоски бутылками с зажигательной смесью. В результате сгорело 11 киосков.

Также журналист опубликовал фото, на которых видны последствия пожара.