Утром в Киеве прогремел взрыв: помещение Ощадбанка забросали "коктейлями Молотова" (фото, видео)

08:29, 22 июня 2018
Происшествия
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В здании повреждены окна и возник пожар / фото espreso.tv

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Об этом сообщает Эспрессо. По словам местных жителей, они услышали несколько звуков, похожих на взрыв. После этого в помещении банка вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли пожарные и бригады скорой помощи.

По предварительной информации, люди не пострадали. Пока неизвестно, проникли ли в помещение банка посторонние лица. На месте работают следователи, криминалисты-взрывотехники, обстоятельства происшествия выясняются.

Впоследствии в полиции прокомментировали взрыв. Там отметили, что об инциденте узнали около 4-х часов утра и выехали на место событий.

"В здании повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", - отметили в ведомстве.

фото espreso.tv
фото espreso.tv

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Теги: #банк#коктейли молотова