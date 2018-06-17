Полиция отпустила всех задержанных в Киеве на "Марше равенства" (видео)

20:11, 17 июня 2018
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили. В рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня начиная с 6 часов утра в Киеве были задержаны 57 человек, которые хотели помешать проведению Марша равенства.

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Теги: #полиция#марш равенства