Полиция отпустила всех задержанных в Киеве на "Марше равенства" (видео)
20:11, 17 июня 2018Происшествия
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Правоохранители изучит записи с видеокамер для предоставления правовой оценки действиям нарушителей.
Иллюстрация REUTERS
Полиция отпустила всех лиц, которые были задержаны за нарушение общественного порядка во время проведения "Марша равенства" в Киеве.
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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили. В рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку", - отметили в полиции.
Как сообщал УНИАН, сегодня начиная с 6 часов утра в Киеве были задержаны 57 человек, которые хотели помешать проведению Марша равенства.
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