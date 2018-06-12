В Киеве двух мужчин жестоко избили из-за секса (фото, видео)

Окровавленного человека в кустах заметил прохожий и вызвал полицию и «скорую».

11 июня посиделки знакомых закончились серьезной дракой. Одного человека госпитализировали.

Инцидент случился на Академгородке, на улице Академика Ефремова. Об этом сообщил "Информатор".

Поздним вечером компания из четырех мужчин и одной женщины собралась на пустыре напротив жилого дома. Двое мужчин отправились сдавать «добычу» в пункт приема металлолома. Жена одного из добытчиков осталась в компании двоих других малознакомых мужчин. По приходу супруг застал свою вторую половинку за занятием сексом со своим знакомым. Это повергло его в гнев. Он вместе с «напарником» жестоко избил героя-любовника и его друга.

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Одного из пострадавших госпитализировали. У другого мужчины 1979 года рождения сломан нос и множественные гематомы лица. Несмотря на уговоры врачей, от госпитализации он отказался.

Очевидцы рассказывают, что двое драчунов и женщина наблюдали со стороны за избитыми. А, дождавшись приезда «скорой», убежали. Их не удалось задержать. Все участники драки выглядят, как люди без определенного места жительства. Жильцы окрестных домов рассказывают, что часто видят их на пустыре. Иногда они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, в мае в общежитии Днепра студенты подрались из-за громкого секса.