Возгорание спорткомплекса Минобороны в Львове: прокуратура рассказала основную версию причины пожара (видео)

Пожар не добрался до первого этажа, где хранилось оружие и боеприпасы для стрельбы.

Прокуратура выдвинула основную версию возгорания спорткомплекса Минобороны в Львове.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Здание загорелось в ночь на воскресенье. Горело 4,5 тысячи квадратных метров, но свидетели спасателей до последнего не вызвали. Основная версия правоохранителей - умышленный поджог.

Пожар не добрался до первого этажа, где хранилось оружие и боеприпасы для стрельбы.

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Сообщается, что идет расследование, комплекс стоял на "лакомом" куске земли в самом центре города.

Ранее сообщалось, что во Львове ночью горел стрелковый комплекс Минобороны – было эвакуировано 120 человек.