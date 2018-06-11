Возгорание спорткомплекса Минобороны в Львове: прокуратура рассказала основную версию причины пожара (видео)
18:27, 11 июня 2018Происшествия
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Пожар не добрался до первого этажа, где хранилось оружие и боеприпасы для стрельбы.
Прокуратура выдвинула основную версию возгорания спорткомплекса Минобороны в Львове
Прокуратура выдвинула основную версию возгорания спорткомплекса Минобороны в Львове.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Здание загорелось в ночь на воскресенье. Горело 4,5 тысячи квадратных метров, но свидетели спасателей до последнего не вызвали. Основная версия правоохранителей - умышленный поджог.
Пожар не добрался до первого этажа, где хранилось оружие и боеприпасы для стрельбы.
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Сообщается, что идет расследование, комплекс стоял на "лакомом" куске земли в самом центре города.
Ранее сообщалось, что во Львове ночью горел стрелковый комплекс Минобороны – было эвакуировано 120 человек.
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