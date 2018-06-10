Во Львове ночью горел стрелковый комплекс Минобороны – эвакуированы 120 человек (фото, видео)

Спасатели вынесли из горящего помещения патроны и стрелковое оружие.

Во Львове спасатели ночью ликвидировали пожар в здании на территории Стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины.

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Как сообщает пресс-служба ДНСНС Украины, в помещении, где возник пожар, находился стрелковый тир. Спасатели вынесли из помещения патроны и стрелковое оружие. Огнеборцы также помешали распространению огня на помещение общежития, расположенного рядом. С целью гарантирования безопасности, из общежития эвакуировали 120 жильцов.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Клепаровская, 39а поступило в ГСЧС в 02:26 ночи. К месту происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения, которые на месте установили, что горит кровля по всей площади помещения. Площадь здания составляет 4 400 кв.м.

К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей и 21 единицу спецтехники. Пожар был локализован в 05:35, а в 07:51 ее полностью ликвидировали.

Причина возникновения горения устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 28 мая, вблизи конечной остановки на проспекте Красной Калины во Львове дотла сгорела маршрутка.