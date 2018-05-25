Смертельное селфи: на Львовщине 17-летний подросток стал жертвой "крутого" фото
10:17, 25 мая 2018Происшествия
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От полученных травм парень скончался в карете скорой медицинской помощи.
Парень делал селфи на крыше супермаркета / Google Maps
В райцентре Стрый Львовской области погиб 17-летний парень, который упал с крыши супермаркета во время селфи.
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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, трагедия произошла вчера, 24 мая, около 22:30.
«Во время проведения селфи 17-летний местный житель упал с крыши трехэтажного магазина «Фуршет». Парень от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Житомире полиция устанавливает обстоятельства тяжелого травмирования электротоком 13-летнего подростка, который делал фото на крыше поезда.
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