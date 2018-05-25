Смертельное селфи: на Львовщине 17-летний подросток стал жертвой "крутого" фото

10:17, 25 мая 2018
Происшествия
1641
Парень делал селфи на крыше супермаркета / Google Maps

Читайте такжеВ Одессе при попытке сделать селфи на крыше поезда погиб подросток

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, трагедия произошла вчера, 24 мая, около 22:30.

«Во время проведения селфи 17-летний местный житель упал с крыши трехэтажного магазина «Фуршет». Парень от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Житомире полиция устанавливает обстоятельства тяжелого травмирования электротоком 13-летнего подростка, который делал фото на крыше поезда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Львовщина#селфи