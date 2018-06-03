В Луганской области произошел взрыв в частном доме - госпитализированы два человека (фото)
21:07, 03 июня 2018Происшествия
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По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа / фото lg.npu.gov.ua
В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
"Сегодня в 7:46 в колл-центр "102" поступило сообщение, что в доме по ул. Генерала Потапенко г. Лисичанска произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимацию.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.
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