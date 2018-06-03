В Луганской области произошел взрыв в частном доме - госпитализированы два человека (фото)

По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.

В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня в 7:46 в колл-центр "102" поступило сообщение, что в доме по ул. Генерала Потапенко г. Лисичанска произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимацию.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.