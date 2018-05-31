В Киеве возле "Лукьяновской" сгорел автобус (фото)

Водитель, пытаясь потушить пожар, едва не оказался заблокированным внутри.

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" почти дотла сгорел автобус. Водитель, пытаясь потушить пожар, едва не оказался заблокированным внутри.

Как передает 112.ua, никто не пострадал. Водитель автобуса высадил пассажиров, когда появился дым.

"В салоне был только водитель, он рассказал, что высадил всех пассажиров у метро "Лукьяновская" и ехал по улице Дегтяревской в депо. Вдруг услышал запах дыма в салоне. Возгорание началось с двигателя, в конце автобуса. Дым начал заполнять салон. Водитель вышел, вызвал спасателей. Пытался сам потушить огонь, но двери автоматически закрылись. Водитель силой их открыл и едва выбрался из салона", - отметил корреспондент "112 Украина".

Читайте такжеУчастник группы Pianoбой попал в страшную аварию в центре Киева (фото)

Пожар произошел около остановки общественного транспорта на ул. Дегтяревская, 17. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой и пожарные. Полиция перекрыла дорогу со стороны метро "Лукьяновская".

Движение трамваев перекрыто, так как горящий автобус находился на обочине дороги вблизи от трамвайных путей. Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", на данный момент заблокировано движение трамвайных маршрутов №14 и №15.

"С 19:03 заблокировано движение трамвайных маршрутов на ул Дегтяревская, 10 в направлении ст. м. Политехническая, возгорание автобуса, без пострадавших. На место направлены аварийные службы предприятия, полиция и ГосЧС", - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за рулем автобуса умер водитель.