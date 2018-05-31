В Днепре зеленый дым покрыл школьную линейку (видео)

Как выяснилось, так сработали пиротехнические средства. Родительский комитет 11-го класса решил сделать сюрприз выпускникам.

На школьной линейке к празднику последнего звонка в Днепре школьников накрыл зеленый дым.

Госпитализированных нет, но школьники изрядно перепугались, говорится в сюжете ТСН. На любительском видео можно увидеть, как школьники закрывают лицо.

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Как выяснилось, так сработали пиротехнические средства. Родительский комитет 11-го класса решил сделать сюрприз выпускникам.

Только видео разошлось по сетью, администрацию школы вызвали в мэрию для объяснений, ведь в течение последнего месяца по всей Украине фиксировали отравления детей в школах, в частности, неизвестным газом.

Дирекция школы оправдывается, что не знала о сюрпризе от родителей.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве из-за распыления неизвестного вещества с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. 32 ребенка были направлены в лечебные учреждения.