В Днепре зеленый дым покрыл школьную линейку (видео)
На школьной линейке к празднику последнего звонка в Днепре школьников накрыл зеленый дым.
Госпитализированных нет, но школьники изрядно перепугались, говорится в сюжете ТСН. На любительском видео можно увидеть, как школьники закрывают лицо.
Читайте такжеМассовое отравление в школе Харькова: госпитализированы 15 учеников
Как выяснилось, так сработали пиротехнические средства. Родительский комитет 11-го класса решил сделать сюрприз выпускникам.
Только видео разошлось по сетью, администрацию школы вызвали в мэрию для объяснений, ведь в течение последнего месяца по всей Украине фиксировали отравления детей в школах, в частности, неизвестным газом.
Дирекция школы оправдывается, что не знала о сюрпризе от родителей.
Как сообщал УНИАН, в Николаеве из-за распыления неизвестного вещества с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. 32 ребенка были направлены в лечебные учреждения.