"Учатся отражать агрессию "бандеровцев": в "ЛНР" школьники устроили массовую драку (видео)

14:32, 25 мая 2018
Происшествия
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Во временно оккупированном Ирмино Луганской области подростки устроили массовую драку.

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Видео жестокой потасовки с участием и девочек, и мальчиков, опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский. "Город Ирмино. Школьники молодой республики учатся отражать агрессию бандеровцев", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Чернигове произошло жестокое избиение 15-летней школьницы, которое совершили на улице ее сверстники. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы.

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Теги: #драка#ЛНР#школьники