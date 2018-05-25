"Учатся отражать агрессию "бандеровцев": в "ЛНР" школьники устроили массовую драку (видео)
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Город Ирмино. Школьники молодой республики учатся отражать агрессию бандеровцев pic.twitter.com/DzOyKovg6A— Денис Казанський (@den_kazansky) May 25, 2018
Во временно оккупированном Ирмино Луганской области подростки устроили массовую драку.
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Видео жестокой потасовки с участием и девочек, и мальчиков, опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский. "Город Ирмино. Школьники молодой республики учатся отражать агрессию бандеровцев", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Чернигове произошло жестокое избиение 15-летней школьницы, которое совершили на улице ее сверстники. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы.