Стрельба, избиения и пожар: появились новые подробности нападения на лагерь ромов возле Тернополя (фото)

Потерпевшие утверждают, что они на костре готовили ужин, когда забежала группа людей с битами, раздавались звуки, похожие на выстрелы.

Возле Тернополя неизвестные с оружием напали на лагерь ромов и сожгли их палатки. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, про стрельбу и избиение на линию "102" вчера около 22 часов сообщила женщина, которая рассказала, что на нее и ее знакомых напала группа неизвестных, ориентировочно 15 человек.

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Полицейские на месте происшествия установили, что потерпевшие – представители ромской национальности. Они жили в палатках за Тернополем, напротив сахарного завода, что в пгт. Великая Березовица. В лагере на момент нападения находилось 7 взрослых и 33 детей. В областной центр они приехали из Закарпатской области, на пропитание, утверждают, зарабатывали сбором и сдачей металлолома.

«Полиция рассматривает несколько версий данного события. В первую очередь – это конфликт между местным населением и цыганами, ибо накануне были жалобы на негативное поведение ромского сообщества на Тернопольщине», – говорит начальник областного управления полиции Александр Богомол.

Потерпевшие утверждают, что они на костре готовили ужин, когда забежала группа людей с битами, раздавались звуки, похожие на выстрелы. Ромы начали убегать в лес. Во время столкновения загорелись палатки.

Полиция устанавливает лиц, причастных к нападению. С места инцидента изъяли гильзы, предположительно от пневматического оружия.

За медицинской помощью после нападения никто не обращался.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 296 ч. 4 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).