В Киеве на незаконной стройке произошла массовая драка: есть пострадавшие (фото, видео)
На Осокорках в Киеве произошла потасовка из-за стройки на берегу озера Небреж, в результате которой пострадали несколько человек.
Как сообщает LB.ua, местные жители при поддержке представителей националистических организаций и сочувствующих активистов попытались заблокировать строительную технику, которую фирма-застройщик привезла на объект. По их словам, существует предписание о запрете работ, но компания игнорирует его.
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В результате произошла массовая драка, в которой приняли участие представители застройщика, а также несколько нарядов полиции, пытавшиеся разрешить конфликт. Травмы получили несколько человек.
Противникам строительства удалось прорваться на стройку и сжечь вагончик строителей.
Конфликт на Осокорках связан со строительством жилого комплекса "Патриотика на озерах" на территории, которую местные жители считают эко-парком.