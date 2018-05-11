В Черниговской области в ДТП погибли супруги и их годовалый ребенок

В результате ДТП водитель с женой погибли на месте происшествия. В салоне также было обнаружено тело их годовалого ребенка.

В Бахмацком районе Черниговской области в ДТП между селами Зеленовка и Осиновка погибли супруги и их малолетний ребенок. Житель района, управляя автомобилем Форд-Мондео, на районной автодороге не выбрал безопасной скорости, выехал на обочину, где столкнулся с придорожным деревом.

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Как сообщают в полиции, утром 11 мая на службу "102" в Бахмач отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступило сообщение о происшествии с погибшими. В результате ДТП водитель с женой погибли на месте происшествия. С помощью спецтехники спасатели вырезали их тела из автомобиля. В дальнейшем в ходе осмотра автомобиля в салоне было обнаружено тело их годовалого ребенка.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине произошло смертельное ДТП: погиб двухлетний мальчик.