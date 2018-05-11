В Черкасской области загорелось здание, в котором размещены игорное заведение и музшкола: есть погибший (фото, видео)

Еще до прибытия пожарных огонь быстро распространился на второй этаж здания, где расположена детская музыкальная школа.

В г. Золотоноша Черкасской области во время пожара в игорном заведении один человек погиб, еще двое пострадали

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области, информация о пожаре в двухэтажном здании, в котором расположено игорное заведение «Гранд Лото», поступила в Службу спасения «101» 11 мая в 04:08.

Согласно сообщению, возгорание на первом этаже здания на улице Шевченко обнаружили работники, которые увидели густой дым, выходивший из окон и входных дверей здания. Еще до прибытия на место происшествия первых пожарных расчетов огонь быстро распространился на второй этаж здания, где расположена детская музыкальная школа.

В соответствии с планом привлечения сил и средств, на место происшествия прибыли спасатели местной пожарно-спасательной части, отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения с города Черкассы, а также добровольцы ГП «Златодар». Совместными усилиями пожарных o 05:45 пожар удалось локализовать, а в 06:14 ликвидировать.

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Во время проведения разведки на месте пожара бойцы ГСЧС обнаружили в задымленном помещении тело погибшего посетителя игорного заведения, личность которого устанавливается. Еще два человека – посетитель и охранник заведения были госпитализированы в больницу. Всего на момент пожара в заведении находилось четверо людей.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц спецтехники и 25 человек личного состава.

В результате пожара огнем уничтожено оборудование и обустройство игрового клуба на площади 70 кв. м. Также огнем поврежден пол в двух помещениях музыкальной школы, пол сцены концертного зала.

Причина пожара устанавливается. Сейчас подсчитываются убытки, нанесенные огнем. На месте пожара работает опытно-испытательная лаборатория и мобильно-оперативная группа управления во главе с заместителем начальника управления Александром Воробьем.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на открытой автостоянке произошел крупный пожар, сгорело 54 автомобиля.