Возле Львова сожгли табор ромов - омбудсмен

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова требует от Главного управления Национальной полиции во Львовской области принять меры в связи с поджогом поселения.

Вблизи Львова сожгли табор ромов. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен ромский табор, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района г. Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение», - сказано в сообщении.

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В связи с этим уполномоченным направлен запрос руководству Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой принять меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства по указанным фактам, а также гарантировать публичную безопасность и порядок в пгт Рудное Железнодорожного района Львова.

«Вместе с тем вызывает беспокойство уполномоченного по правам человека продолжение тенденции к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости в отношении представителей ромского национального меньшинства. Так, на контроле уполномоченного продолжает находиться производство о сожжении табора ромов на Лысой горе в г.. Киеве радикально настроенными лицами», - отмечается в сообщении.

По убеждению Денисовой, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера для недопущения подобных случаев в будущем.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Полиция Киева расследует уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - «Умышленное повреждение имущества путем поджога» и «Хулиганство».