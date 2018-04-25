Появилось видео разгона табора ромов на Лысой горе в Киеве

На кадрах видно, как ромские родители с детьми бегут от молодых людей в масках и без масок. Те бросают в ромов камни и пшикают газовыми балонами.

В распоряжение СМИ попало видео разгона табора ромов на Лысой горе в Киеве.

Ролик опубликовало издание Lb.ua.

Читайте также"Работают группами по 5 человек": журналист рассказал о мошеннических схемах ромов, оккупировавших киевский вокзал

На кадрах видно, как ромские родители с детьми бегут от молодых людей в масках и без масок. Те бросают в ромов камни и пшикают газовыми балонами. Слышно, как ромы зовут на помощь правоохранителей.

В разговоре с Lb.ua очевидец событий сказал, что полицию вызвали, правоохранители приезжали на место поджога.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

При этом глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что на Лысой горе сожгли мусор на субботнике, а не табор ромов. Он отметил, что полиция не получала ни одной жалобы ромов на побои или насилие.