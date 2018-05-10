Снос памятника Жукову в Харькове: полиция задержала журналистку и националиста

После допросов Анну Прокошеву и главу националистической организации "Фрайкор" Георгия Тарасенко отпустили домой.

9 мая харьковские правоохранители задержали журналистку Анну Прокошеву и руководителя националистической организации "Фрайкор" Георгия Тарасенко по делу о поваленном монументе Жукова на проспекте Петра Григоренко.

Об этом оба фигуранта сообщили на своих страницах в Facebook, сообщает Newsroom.kh.ua.

По словам девушки, 8 мая к ней домой приходили сотрудники МВД в гражданской одежде и заявили, что она проходит по делу о повреждении бюста советского маршала, а на следующий день шестеро правоохранителей задержали ее и доставили в Немышлянский отдел.

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Ее защитник рассказал, что журналистка проходила по делу о хулиганстве как подозреваемая, однако затем ее статус был изменен на свидетеля. При этом, утверждает адвокат, при задержании правоохранители допустили ряд нарушений: в частности, хватали девушку за руки и оказывали давление, чем нанесли ей психологическую травму. В связи с этим юрист вручил следователям заявление о преступлении.

В этот же день был задержан и глава националистической организации "Фрайкор", на странице которой были опубликованы фотографии поваленного памятника. По словам Георгия Тарасенко, возле двора дома его встретили 12 оперативников и доставили в райотдел, однако после трехчасового "общения" отпустили.

Как сообщалось, памятник советскому маршалу Жукову возле администрации Немышлянского района был поврежден ночью 6 мая, однако уже утром следующего дня коммунальщики восстановили монумент.