В Харькове ночью пытались снести бюст маршалу Жукову (фото)

Кернес призвал руководство местной полиции взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом.

В Харькове минувшей ночью неизвестные попытались разрушить бюст маршалу СССР Георгию Жукову.

Об этом сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес в Facebook. По его словам, «сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова».

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Он отметил, что бюст восстановлен. В связи с этим он призвал руководство местной полиции взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом.

Ранее в Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки из дома-музея.