В Харькове ночью пытались снести бюст маршалу Жукову (фото)
15:31, 06 мая 2018Происшествия
262
Кернес призвал руководство местной полиции взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом.
В Харькове минувшей ночью неизвестные попытались разрушить бюст маршалу СССР Георгию Жукову.
Об этом сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес в Facebook. По его словам, «сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова».
Читайте такжеВ Киеве задержали похитителей бронзового бюста Леси Украинки
Он отметил, что бюст восстановлен. В связи с этим он призвал руководство местной полиции взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом.
Ранее в Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки из дома-музея.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter