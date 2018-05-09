В Днепре на мероприятии по случаю Дня победы задержали мужчину с травматическим пистолетом

У 61-летнего мужчины изъяли незарегистрированный травматический пистолет «ФОРТ» и 2 магазина с патронами к нему.

В Днепре возле мест проведения мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала мужчину с незарегистрированным травматическим пистолетом и патронами к нему.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, проверяя через рамку металлодетектора, на пр. Д. Яворницкого полицейские изъяли у 61-летнего мужчины травматический пистолет «ФОРТ» и 2 магазина с патронами к нему.

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Разрешения на оружие мужчина при себе не имел. Сейчас он доставлен в отделение полиции.

Кроме того, подразделениями полиции составлено 4 административных протокола по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты).

Также в Никополе открыто уголовное производство по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) в отношении лица, продававшего воздушные шарики с изображением запрещенной символики.

Как сообщал УНИАН, во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом в Украине были задержаны семь человек.