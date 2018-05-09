Во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом в Украине задержаны семь человек

13:26, 09 мая 2018
Общество
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Правоохранители задержали семерых человек во время массовых мероприятий / фото УНИАН

Во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые проходят в Украине, за использование запрещенной символики задержаны семь человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в микроблоге Twitter.

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«По состоянию на 11 часов 7 человек в Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на ул.Ивана Мазепы в Киеве неизвестные пытались прорвать кордон полиции, в результате инцидента был задержан участник националистического движения, председатель броварского отделения "Монолит".

Также сообщалось о задержанном мужчине, который пытался пронести ружье, и женщине, на которую составили админпротокол за георгиевскую ленту.

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Теги: #полиция#МВД#задержанный