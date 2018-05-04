В Киеве захваченного боевика Лусварги привели под здание СБУ (видео)
17:22, 04 мая 2018Происшествия
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Рафаэль Маркус Лусварги скрывался в одном из монастырей, а поймали его вблизи посольства Бразилии.
Представители партии "Национальный корпус", национальные дружины и С14 в Киеве поймали бразильца, который воевал на стороне боевиков, и привели его в здание Службы безопасности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, поймали экс-боевика недалеко от посольства Бразилии.
ВИДЕО: YouTube Радио Свобода
Сначала его поставили на колени и заставили извиняться за участие в военной агрессии против Украины, а затем решили отвести в СБУ.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне «ДНР», оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП).
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