В Киеве захваченного боевика Лусварги привели под здание СБУ (видео)

Рафаэль Маркус Лусварги скрывался в одном из монастырей, а поймали его вблизи посольства Бразилии.

Представители партии "Национальный корпус", национальные дружины и С14 в Киеве поймали бразильца, который воевал на стороне боевиков, и привели его в здание Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, поймали экс-боевика недалеко от посольства Бразилии.

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Сначала его поставили на колени и заставили извиняться за участие в военной агрессии против Украины, а затем решили отвести в СБУ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне «ДНР», оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП).